Двое водителей не выжили в лобовом ДТП в Волгоградской области





Водители двух автомобилей погибли в лобовом столкновении в Камышинском районе, 17-летняя девушка доставлена в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, 23-летняя водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь в Камышине по ул.Рязано-Уральская, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2121».

В результате ДТП 17-летняя пассажирка «Опель Астра» доставлена в больницу. Водители обеих автомашин от полученных травм скончались на месте.



