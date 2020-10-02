Борьба с коррупцией

В администрации Волгоградской области создают новую антикоррупционную структуру

Борьба с коррупцией 02.10.2020 08:49
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02.10.2020 08:49


Рабочая группа по профилактике коррупционных правонарушений при реализации нацпроектов создана в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102»,  соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров. В рабочую группу вошли заместители губернатора, а также руководящие сотрудники аппарата главы региона. В частности, возглавил группу Евгений Харичкин, вице-губернатор – руководитель аппарата, заместителем руководителя группы назначена замруководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. Кроме того, в ее состав включены Валерий Бахин и Анна Писемская, замы губернатора, Александр Дорждеев, первый замгубернатора – председатель комитета финансов, а также еще ряд чиновников. 
По задумке региональных властей, рабочая группа по профилактике коррупционных правонарушений при реализации нацпроектов будет анализировать деятельность органов исполнительной власти, госучреждений, органов местного самоуправления на предмет выявления проблемных вопросов, связанных с реализацией законодательства в сфере закупок для реализации нацпроектов, готовить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с этим процессом, разрабатывать дополнительные правовые механизмы, направленные на защиту добросовестных участников закупок. Кроме того, в постановлении идет речь о подготовке предложений о «создании самостоятельного органа, уполномоченного в части мониторинга состояния антикоррупционной работы, в том числе при реализации на территории Волгоградской области нацпроектов, приоритетных проектов развития региона и координации соответствующей работы в органах исполнительной власти». Глава региона ждет предложений о структуре и штатной численности данного органа. 

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