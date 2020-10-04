Общество 04.10.2020 18:21
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04.10.2020 18:21
«Toyota Camry» Следственного комитета ни разу не засветилась на трассе за Волгой после громкой публикации ИА «Высота 102». Своими наблюдениями с редакцией поделились жители Среднеахтубинского района, которые узнали ту самую черную иномарку, которая частенько объезжала пробки по встречной полосе.
Видео с презентабельной легковушкой в главной роли информагентство опубликовало 9 сентября. На кадрах, снятых в разные дни и месяцы, видно, как иномарка с красной надписью «Следственный комитет России» включает спецсигналы, настойчиво требуя от автолюбителей освободить дорогу. Такую картину, как рассказали местные жители, они не раз за последние месяцы наблюдали в утренние часы пик. Люди задались вопросом – правомерно ли следователи используют спецсигналы.
В СУ СКР по Волгоградской области публикацию ИА «Высота 102» оставили без комментариев. На форуме сайта некоторые читатели писали о том, что видели эту машину с включенной сиреной неоднократно и даже сделали предположение, кто может находиться в ее салоне.
«Каждое утро вижу этот автомобиль и каждое утро он, мигая дальним, требует уступить дорогу всей пробке от Лебяжки до Судомойки. Ему очень лениво уступают дорогу, и он летит по встречной полосе», - написал один из форумчан.
Использование автомобильных спецсигналов четко регламентировано Указом Президента РФ от 19 мая 2012 г. №635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». Согласно документу, автомобили ряда ведомств, в том числе СКР, имеют право пользоваться спецсигналами «для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан». В п.4 отмечается, что нецелевое использование автомобилей со специальными цветографическими схемами и спецсигналами запрещено. Указом Президента РФ контроль за установкой, использованием автомобильных спецсигналов возложен на МВД РФ.
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