Общество 09.09.2020 12:52
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09.09.2020 12:52
Вопросом законности использования спецсигналов автомобилем Следственного комитета задались жители Среднеахтубинского района. В редакцию ИА «Высота 102» обратился автолюбитель, который неоднократно за минувшие месяцы примерно в одно и тоже время встречал на трассе «Волжский – Краснослободск» «Toyota Camry» с красной цветографической полосой «Следственный комитет» и госномером «А010СК 34». «Эту машину вижу очень часто по утрам в будни примерно в 8.30-09.00. Иномарка с мигалкой и «крякалкой» объезжает по встречной полосе другие машины, которые из-за утренних пробок на двухполосной дороге плетутся с низкой скоростью», - рассказал читатель информагентства.
По словам жителя Заволжья, черную «Camry» Следственного управления с включенными спецсигналами за минувшее лето и начало сентября в районе Фрунзенского сельского поселения или на мосту через Волгу он встречал больше десятка раз и всегда в один промежуток времени – утренний час пик. «Если следователи спешат на место преступления, то никаких вопросов нет – нужно пропускать, не создавать помех машине силовиков. Другое дело, если, к примеру, высокопоставленный генерал не желает стоять в пробках. Это уже некрасиво, как минимум. Желания пропустить такой автомобиль из-за подобного поведения у остальных участников движения явно не прибавится», - рассуждает автолюбитель.
Использование автомобильных спецсигналов четко регламентировано Указом Президента РФ от 19 мая 2012 г. №635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». Согласно п.п. 3«б» документа, устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств оборудуются транспортные средства ряда государственных служб, в том числе органов Следственного комитета Российской Федерации. Такие устройства должны применяться «для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан».
В п.4 отмечается, что нецелевое использование автомобилей со специальными цветографическими схемами и спецсигналами запрещено. Указом Президента РФ контроль за установкой, использованием автомобильных спецсигналов возложен на МВД РФ.
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