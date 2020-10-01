Волгоград поможет Вьетнаму в борьбе с инфекциями





Очередная попытка помочь Вьетнаму в борьбе с инфекциями предпринята Волгоградским научно- исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», федеральное учреждение объявило аукцион на оказание услуг по поставке анализатора микробиологического в Социалистическую Республику Вьетнам в рамках осуществления мероприятий по оказанию международной помощи по развитию и укреплению российско-вьетнамского взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. Ранее объявленный аукцион на поставку специфического оборудования не состоялся из-за отсутствия заявок. Почти 15 миллионов рублей на анализатор микробиологический выделено из федерального бюджета. Получателем оборудования станет Вьетнамско-Российский Тропический научно-исследовательский и технологический центр, расположенный в Ханое. Оно будет использоваться в области противодействия угрозам инфекционных болезней и рискам, связанным с опасными для здоровья химическими веществами.



