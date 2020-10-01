Расследования

За наглый обман дольщиков осужден экс-директор «Волгоградской строительной компании»

Расследования 01.10.2020 09:44
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01.10.2020 09:44


Центральный районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор в отношении 67-летнего экс-гендиректора строительной компании. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Бывший руководитель «Волгоградской строительной компании» Юрий Лысенко получил два года колонии-поселения. 
В 2016 году осужденный заключил договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Молодежная в поселке Ерзовка Городищенского района. Полученные от граждан 14,5 млн рублей коммерсант потратил на сторонние цели.
Ранее в 2015 году предприниматель успел оформить банковский кредит на сумму более 12 млн рублей с целевым назначением – для окончания строительства многоэтажки по улице Комсомольской в том же населенном пункте. Однако финансы снова ушли «налево» - на достройку других объектов и текущее содержание фирмы. 
Вину в преступлениях фигурант дела не признал. Расследование проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Приговор в законную силу не вступил.

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