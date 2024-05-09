Набор овощей для борща в Волгограде подорожал за неделю на 16%





Статистики зафиксировали рост цен на овощи в Волгограде. По данным Волгоградстата, морковь, картофель и свекла в совокупности подорожали на 16,6%. Рекордсменом недели стала морковь.

Так, согласно последнему мониторингу цен, опубликованному Волгоградстатом, стоимость килограмма картофеля в магазинах Волгограда составила 28,5 рублей, что на 5,24% больше, чем неделей ранее. Капусту отпускают волгоградцам по 36,16 рублей – на 2,26% дороже, свекла продается по 51,43 рублей (+2,41%).

Однако больше всего удивили цены а морковку. Так, по сведениям статистиков, корнеплод стал стоить 43,59 рублей, прибавив в цене 11,96%.

Что касается мяса для наваристого борща, то и в этом случае без улучшений. Средняя цена на килограмм говядины на кости, по данным Волгоградстата, составила 515,51 рублей, что на 0,22% больше, нежели неделей ранее.

К слову, если сравнивать цены в городах Волгоградской области, то в Камышине та же морковь подорожала всего на 2%, в Михайловке – на 7%. При этом говядина в Михайловке на 40 рублей дороже, чем в Волгограде – 559 рублей за килограмм с косточкой, а в Камышине ее продают по 470 рублей.