Общество

Набор овощей для борща в Волгограде подорожал за неделю на 16%

Общество 09.05.2024 15:52
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09.05.2024 15:52


Статистики зафиксировали рост цен на овощи в Волгограде. По данным Волгоградстата, морковь, картофель и свекла в совокупности подорожали на 16,6%. Рекордсменом недели стала морковь. 

Так, согласно последнему мониторингу цен, опубликованному Волгоградстатом, стоимость килограмма картофеля в магазинах Волгограда составила 28,5 рублей, что на 5,24% больше, чем неделей ранее. Капусту отпускают волгоградцам по 36,16 рублей – на 2,26% дороже, свекла продается по 51,43 рублей (+2,41%). 

Однако больше всего удивили цены а морковку. Так, по сведениям статистиков, корнеплод стал стоить 43,59 рублей, прибавив в цене 11,96%. 

Что касается мяса для наваристого борща, то и в этом случае без улучшений. Средняя цена на килограмм говядины на кости, по данным Волгоградстата, составила 515,51 рублей, что на 0,22% больше, нежели неделей ранее. 

К слову, если сравнивать цены в городах Волгоградской области, то в Камышине та же морковь подорожала всего на 2%, в Михайловке – на 7%. При этом говядина в Михайловке на 40 рублей дороже, чем в Волгограде – 559 рублей за килограмм с косточкой, а в Камышине ее продают по 470 рублей. 

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