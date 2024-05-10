Андрей Бочаров онлайн участвует в заседании Госдумы по утверждению председателя правительства





10 мая в Госдуме началось заседание по утверждению кандидатуры премьер-министра. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в мероприятии по видеосвязи принимает участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сегодня утром президент России Владимир Путин внёс в парламент кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

Отметим, в этом году впервые нижней палате предстоит утвердить в должности председателя правительства и его заместителей. Соответствующие полномочия у депутатов появились после внесения в 2020 году поправок в Конституцию России.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области