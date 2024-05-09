В Волгоградской области ищут ставропольца с «хлебной» фамилией

Волонтеры просят помощи жителей Волгоградской области в розыске пропавшего в Ставропольском крае 52-летнего Сергея Николаевича Пшеничного, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Житель Невинномысска бесследно исчез 29 апреля 2024 года. Может находиться в Волгоградском регионе, — рассказали информагентству добровольцы.

Приметы пропавшего мужчины:

рост 170 сантиметров

худощавое телосложение

седые волосы

серо-голубые глаза

К сожалению, неизвестно, в какой именно одежде был ставрополец в день исчезновения. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров Марией по номеру 8 928 013 76 02.

Напомним, в Москве нашли пропавшего подростка из Волгоградской области — 16-летний юноша спал в лифте и катался в метро.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me