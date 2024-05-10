Общество

В Волгограде жители 9-этажки оказались в блокаде из-за неработающего лифта: видео

Общество 10.05.2024 16:15
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10.05.2024 16:15


В редакцию V102.RU обратились жильцы дома № 10 по улице Тулака в Советском районе Волгограда. По словам волгоградцев, в девятиэтажном доме на 170 квартир с 22 марта не работает лифт, а управляющая организация сначала переносила сроки ремонта, а потом и вовсе перестала отвечать на обращения жильцов, оказавшихся в буквальном смысле в блокаде на своих этажах. 



— Лифт перестал работать в подъезде с 22 марта. Дом у нас нестандартный — это бывшее общежитие. В подъезде 170 квартир. Много пожилых людей, есть инвалиды, семьи с маленькими детьми и беременные женщины. Сначала управляющая компания ООО «ЖЭК Советского района» обещала починить лифт к 19 апреля. Целый месяц мы ждали этого, как манны небесной, однако до сих пор ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.  Когда наступил заявленный срок, УК сдвинула сроки ремонта, пояснив, что займется этим якобы «после майских». Тем временем жильцы дома без лифта уже почти два месяца. По сей день никто не приходил и ничего так и не заработало. Старики с верхних этажей не выходят из дома уже больше месяца, — рассказывает жительница дома Анна Кузнецова. 

Волгоградка уточняет, что лифт заменили два года назад. С того момента и начались проблемы:

— Старый лифт хоть со скрипом, но выполнял свою функцию. Когда поменяли на новый, сначала мы обрадовались, конечно, а потом поняли, что ничего хорошего нас не ждет. Периодически он ломался, но потом его снова запускали в работу. Теперь он, похоже, встал на веки вечные. Вроде как даже есть нужная деталь, но ее почему-то не хотят менять и чего-то ждут. 

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЖЭК Советского района» зарегистрировано в декабре 2008 года, генеральным директором УК является Ирина Сударкина. В ответ на запрос журналистов информагентства руководитель  оперативно прокомментировала ситуацию. 

— Да, действительно, с конца марта, а, если быть точнее, то с 24 числа лифт вышел из строя по причине поломки частотного преобразователя. Запасные части уже заказаны, но поставка идет из-за рубежа, поэтому сроки восстановительных мероприятий сдвигаются. За март и апрель жильцам сделан перерасчет за соответствующую услугу. В ближайшее время, как только необходимая деталь появится, будут проведены все предусмотренные работы, — сообщила гендиректор ООО «ЖЭК Советского района». 

При этом представитель УК так и не смогла назвать хотя бы примерных сроков замены вышедшего из строя лифтового оборудования.     

Напомним, Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования падения лифта с ребенком в Волгограде. ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что УК с перепугу запустила лифт в подъезде инвалида-колясочника. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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