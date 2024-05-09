Празднование Дня Победы завершилось в Волгограде 10-минутным салютом





В Волгограде 9 мая финальным аккордом в праздновании Дня Победы стал артиллерийский салют, продолжительность которого в этом году составила 10 минут. Его зрителями, сообщает ИА «Высота 102», стали тысячи жителей и гостей города-героя.





Для проведения салюта в Волгограде по случаю 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие Южного военного округа задействовали салютные установки 2А30 и 2А30М, а также 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 – в общей сложности более десяти орудий установили в этом году на набережной в районе ул. 7-й Гвардейской бригады.





На время проведения салюта для удобства и безопасности зрителей перекрыли Нулевую продольную магистраль. Наблюдать за происходящим в небе над Волгой зрители могли с набережной, у памятника Маршалу Рокоссовскому, а также в ЦПКиО – в парке волгоградцы встречали каждый залп протяжным "Ура!".





Напомним, что сегодня тысячи человек стали зрителями парада Победы на главной площади Волгограда. Большинство горожан и туристов также приняли участие в неофициальном шествии «Бессмертного полка» – десятки тысяч человек с цветами и портретами фронтовиков поднялись на главную высоту России к монументу «Родина-мать зовет!».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»