После вмешательства Москвы в Волгограде возбудят дело на банду подростков

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту шокирующего избиения подростков их сверстниками, которое попала на видео и завирусилось в Сети.

— В социальных сетях сообщается, что девушки-подростки в Волгограде избивают своих ровесниц и снимают это на видео. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка, — пояснили V102.RU в пресс-службе СК России.

Уточняется, что Бастрыкин ждет доклада от руководителя волгоградского следкома Василия Семенова по поводу возбуждения уголовного дела.

Напомним, на противоправные действия волгоградских подростков обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественный деятель потребовала от правоохранителей найти банду несовершеннолетних. В свою очередь в ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что личности детей установлены, они состоят на профилактическом учете, а к их родителям приняты меры реагирования.

Фото: СКР