Несанкционированный сброс строительных отходов вдоль трассы Р-22 зафиксирован в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, на систематическое захламление земли вдоль дороги в Дубовоовражном сельском поселении пожаловались местные жители.

Должностные лица управления совместно с сотрудниками лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место для проверки.

- В ходе осмотра установлено наличие несанкционированной свалки строительных отходов на почве, - рассказали в управлении. - Несанкционированная свалка представлена преимущественно мусором от сноса и разборки зданий и сооружений несортированным, а именно боем кирпича, ломом бетонных и железобетонных изделий, боем шифера, отходами изделий из древесины, утратившей потребительские свойства, отходами изделий из резины.





По итогам лабораторных исследований зафиксировано, что вышеуказанные отходы, которые образовались от сноса и разборки зданий, отнесены к V классу опасности для окружающей среды. Площадь захламленной территории составила 3261, 27 кв.м. Объем несанкционированно сброшенных отходов - 2817,12 куб.м.

Материалы проверки были направлены в ОМВД России по Светлоярскому району. Установлено, что физическим лицом арендован земельный участок у администрации Светлоярского района для возведения помещений для содержания крупного рогатого скота.





- В результате несоблюдения указанным физическим лицом обязательных требований при накоплении отходов производства и потребления допущен сброс отходов на почву, что влечет вред почве, как компоненту окружающей среды, - рассказали в Нижне-Волжском межрегиональном управлении.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. ч. 1, 2 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Произведен расчет вреда, причиненного почвам, который составил более 141 миллиона рублей.

Фото: Нижне-Волжского управления Росприроднадзора