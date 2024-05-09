Общество

Волгоградцев предупредили о мощных магнитных бурях 10 и 11 мая

Общество 09.05.2024 21:20
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09.05.2024 21:20


Метеозависимых жителей Волгоградской области 10 и 11 мая ждет испытание сильнейшими магнитными бурями, сообщает V102.RU. 

Согласно данным портала Gismeteo, геомагнитные возмущения завтра, 10 мая, составят пять баллов из возможных девяти. Пик активности излучения придется на период с 18.00 вечера пятницы до 03.00 утра следующих суток. В субботу, 11 мая, геомагнитная активность составит уже шесть баллов. Пик придется на раннее утро. Магнитная буря продлится весь день и затихнет лишь к утру к 12.00 воскресенья. 

Напомним, что май 2024 года вновь бьет рекорды солнечной активности — ученые одну за другой фиксируют сильнейшие вспышки высшего X-класса.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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