Общество

Baza: В Волгограде за серию диверсий ФСБ задержала студента колледжа

Общество 10.05.2024 14:06
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10.05.2024 14:06

В Волгограде сотрудниками ФСБ России за поджоги вышек сотовой связи задержан студент одного из местных колледжей. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал Baza. Орудовал злоумышленник по наводке неких кураторов совместно с 14-летними приятелями.

- В конце апреля парню предложили выполнить «специальные задания». Ему нужно было поджечь базовые станции «T2 Mobile» в посёлке Царицын и в Волгограде. За два поджога ему пообещали выплатить порядка 40 тыс. рублей, — говорится в публикации.

По информации журналистов, первую вышку молодой человек вместе с подельниками сжёг 3 мая. Второй объект злоумышленник повредил ещё через несколько дней. На этот раз на преступление он пошёл вместе с четырьмя товарищами.

Отметим, участники преступлений были оперативно выявлены и задержаны сотрудниками ФСБ. Фигурантам старше 15 лет грозит уголовная ответственность по статье «Диверсия».

Фото: Baza / t.me

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