Общество

Под Волгоградом найдены останки офицера РККА с редкой фамилией

Общество 09.05.2024 17:28
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09.05.2024 17:28

В Волгоградской области поисковики обнаружили останки командира Красной Армии, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Чернышковского района. 

— 20 апреля чернышковский поисковый отряд «Сармат» ВРМОО «Поиск-Сталинград» выезжал на разведку в Клетский район по поиску неизвестных захоронений периода Великой Отечественной войны, на места ожесточенных оборонительных боев на дальних подступах к Сталинграду. В том районе оборону держал 84-й стрелковый полк 33-й стрелковой дивизии, — говорится в официальном сообщении местных властей. 

Уточняется, что поисковиками Виталием Кубраком и Михаилом Маляренко было обследовано поле, находившееся под парами. Вскоре на одном из участков металлодетектор уловил сигнал. Поисковики приступили к раскопкам и вскоре обнаружили вещи бойцов РККА. В земле находились противогаз, три каски, детали полевого телефона и другие предметы. 


Когда волонтеры наткнулись на череп бойца, то поняли положение останков и начали удалять грунт в нужном направлении. Погибший боец находился на правом боку, лицом вниз, завалившись на грудь. Рядом обнаружили бинокль, карманные часы «Павел Буре», портмоне с монетами, компас, расческу, фонарик и солдатский медальон, крышка которого не была плотно закручена. 

— К сожалению, записка от воды распалась и установить содержание текста не представлялось возможным. Однако на расческе было нацарапано слово «Серой», — поясняют власти. 

После детального фотографирования, составления акта эксгумации останков и доклада о находке в штаб поискового движения, расположенный в Волгограде, раскоп засыпали. Рядом с поисковой группой из Чернышковского района  работал отряд из города Нижнекамска Республики Татарстана, члены которого также обнаружили останки одного советского бойца и продолжили раскопки.


Сарматовцы пришли к выводу, что найденные ими останки командира, исходя из числа предметов и надписи на расческе, могли принадлежать командиру отряда Виталию Михайлову с достаточно редкой фамилией Серой. Покопавшись в архивных материалах, удалось установить вероятные имя и фамилию бойца. Им мог быть гвардии младший лейтенант Михаил Николаевич Серой, командир батареи 84-го полка 33-й дивизии, погибший в июле 1942 года. Офицер документально числился как без вести пропавший. Однако добровольцам еще предстоит подтвердить эту информацию. Известно, что командир был уроженцем города Кропоткина, а его супруга родилась в Ростове-на-Дону. Поисковики надеются разыскать родственников красноармейца, чтобы установить истину. 

Напомним, останки 43 бойцов Красной Армии обнаружены в ходе раскопок в Городищенском районе Волгоградской области.

Фото: администрация Чернышковского района 

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