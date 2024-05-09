Общество

Генерал-лейтенант Ларин и полковник Синицын День Победы отметили с ветеранами

Общество 09.05.2024 16:37
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09.05.2024 16:37

В Волгограде сегодня, в день 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин и начальник ПУ ФСБ России по Волгоградской области полковник Вадим Синицын в теплой обстановке поздравили с праздником ветерана военной контрразведки «СМЕРШ» младшего лейтенанта госбезопасности Нефедову Пелагею Степановну и подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Тупикова Виктора Владимировича.



Как сообщает ИА «Высота 102», руководители силовых ведомств побывали в гостях у Виктора Владимировича и Пелагеи Степановны – великий день ветераны встречают в кругу близких. Главным пожеланием, которое озвучили героям этого дня, стало пожелание здоровья и бодрости духа. Александр Ларин и Вадим Синицын поблагодарили ветеранов за подвиги и полную самоотдачу во время Великой Отечественной войны и службы в органах госбезопасности. 


Отметим, что встречи, прошедшие сегодня, были особо теплыми. Пелагея Степановна и Виктор Владимирович с удовольствием и со слезами на глазах слушали фронтовые песни в исполнении казачьего коллектива. 

Я никогда не пела, но сегодня я даже спела и пританцовывала, – отметила Пелагея Степановна. 


Фото, видео: пресс-службы УФСБ России и ПУ ФСБ России по Волгоградской области 

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