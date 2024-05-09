Александра Пахмутова в День Победы вспомнила сталинградское детство





Композитор Александра Пахмутова 9 мая по случаю празднования 79-й годовщины советского народа в Великой Отечественной войне опубликовала тематическую запись в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», Александра Николаевна вспомнила сталинградское детство – как покидала родной город и возвращалась на его руины.

– Сегодня Великий праздник для нашей страны, для всего мира! День Победы советского народа над фашисткой чумой. Я помню военные годы, Сталинград 1942-1943 годов. Помню эвакуацию нашей семьи в Казахстан, – написала композитор. – Весной 1943 года мы вернулась в Сталинград. Фронт был еще рядом, в городе работали госпитали, я вместе с папой, как и многие дети военного времени, выступала в госпиталях. Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу огромной ценой. Сегодня мы должны склонить головы перед памятью всех тех, кто не вернулся из боя. Я поздравляю вас, нашу Великую Россию с эти праздником!

Также Александра Пахмутова опубликовала фотографии, сделанные с супругом Николаем Добронравовым на Мамаевом кургане, а также песни «Помолимся великим тем годам» и «Горячий снег».