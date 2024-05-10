



10 мая председатель Следственного комитета России вынужден был вновь давать поручения руководству Следственного комитета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз внимание Александра Бастрыкина привлекла ситуация с отсутствием уголовного преследования блогера, проведшего параллели между одеянием монумента «Родина-мать» в Волгограде и одеждой гостей нашумевшей «голой» вечеринки у Ивлеевой.

- В феврале текущего года в социальных сетях распространилась информация о том, что он записал видеоролик, который содержит высказывания о памятнике «Родина-мать», вызвавшие негативную реакцию общественности. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Председатель Следственного комитета РФ дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — говорится в сообщении информационного центра СК России.

Отметим, ранее Александр Бастрыкин уже давал поручение региональному главку следственного комитета России организовать проверку высказываний данного гражданина.