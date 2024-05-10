Волгоградка взыскала с УК 100 тыс. рублей за сломанную в обесточенном подъезде руку





В Советском районе Волгограда жительница бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики через суд добилась компенсации за сломанную в подъезде руку. В 2023 году в тёмное время суток волгоградка пыталась пройти по обесточенному подъезду дома № 36 на ул. Чебышева, однако в кромешной темноте оступилась и упала.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы судебного разбирательства, в результате падения женщина была вынуждена обратиться в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. В результате происшествия волгоградка 129 дней находилась на больничном.

Примечательно, что свет на лестничных площадках частично отсутствует ещё с 2022 года, когда в общежитии произошёл крупный пожар. Собственники неоднократно обращались в обслуживающую дом управляющую компанию «Парадигма», а также в органы жилищного контроля, однако и заявки жильцов, и предписания надзорных ведомств организацией не исполнялись.

После выписки пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании с УК компенсации в размере 150 тыс. рублей, а также штрафа в размере 50% от этой суммы.

Кировский районный суд частично удовлетворил эти требования, обязав организацию выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, в многоквартирном доме № 36 на ул. Чебышева ранее неоднократно происходили разного рода происшествия. В 2015 году во время пожара здесь погибла пожилая женщина. В 2022 случилось ещё одно возгорание. В 2023 и 2024 году здание несколько раз было обесточено из-за текущей крыши и аварийного состояния проводки. После многочисленных жалоб жильцов по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в декабре 2023 года следователями было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.