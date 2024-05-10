В МВД рассказали подробности жёсткого ДТП со скорой под Волгоградом

В региональном главке МВД России по Волгоградской области рассказали подробности ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Как накануне уже сообщало ИА «Высота 102», авария произошла Волжском утром 9 мая на проезжей части ул. Пионерской по направлению движения в сторону ул. Пушкина.

- В 11-00 67-летний водитель, управляя автомашиной LIFAN Solano, двигаясь по ул. Пионерская в сторону ул. Пушкина, при проезде перекрестка на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной скорой медицинской помощи Ford Transit, который следовал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, — уточнили редакции в пресс-службе регионального управления МВД России.

Отметим, во время ДТП пострадал пожилой водитель легкового автомобиля. Выбраться из искорёженной иномарки ему помогли очевидцы. Мужчина был доставлен в больницу им. Фишера.

Фото: Треш Волгоград / t.me