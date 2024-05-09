Расследования

Напавшие на наряд ДПС в Котово кавказцы пойдут под суд

Расследования 09.05.2024 09:39
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09.05.2024 09:39


Следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Котово. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. 

— В соцсетях опубликована информация о том, что в городе Котово Волгоградской области после совершения ДТП группой лиц были высказаны угрозы применения насилия в адрес сотрудников полиции, прибывших на место происшествия для оформления административного материала. На размещенных в сети кадрах запечатлен факт оказания сопротивления сотрудникам ГИБДД, а также высказанные угрозы применения насилия, — сообщили в пресс-службе СК РФ. — По данному факту следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уточняется, что Бастрыкин ждет доклад от руководителя волгоградского следкома Василия Семенова. Главу силового ведомства интересуют обстоятельства. Санкция статьи предусматривает в качестве максимума лишение свободы на срок до пяти лет. 

Напомним, потасовка, произошедшая на улице Мира в Котового 7 мая, попала на видео. Водитель отечественной легковушки задел две машины, после чего, по информации очевидцев, начал выяснять отношения с женщиной, которая оказалась за рулем поврежденного автомобиля. 

Когда на место аварии прибыл наряд полиции, водитель вместе с двумя приятелями устроил потасовку с правоохранителями. Один из агрессоров, предположительно Абакаев, предлагал сотрудникам ДПС встретиться вечером и поговорить по-мужски. Вскоре участники драки принесли свои извинения. 

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