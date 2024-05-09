Федеральные новости

В строю – семь Героев России: в Москве на параде Победы впервые прошли участники СВО

Федеральные новости 09.05.2024 18:13
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09.05.2024 18:13


По Красной площади в Москве сегодня, 9 мая, торжественным маршем прошел парадный расчет участников специальной военной операции.   

— Под знаменами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу, парадный расчет участников специальной военной операции. Во главе строя Герой России, подполковник Евгений Хабаров. Каждый военнослужащий парадного расчета — образец мужества и отваги. В строю семь Героев Российской Федерации, 24 кавалера ордена Мужества, — цитирует V102.RU слова диктора из трансляции торжественного мероприятия.  

Напомним, в городе-герое Волгограде сегодня также прошел парад на Площади Павших борцов. Журналисты «Высоты 102» подготовили фото- и видеорепортаж

Видео: «Первый канал» 

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