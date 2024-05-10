Общество

В Нехаевском районе Волгоградской области за 247 млн рублей отремонтируют автотрассу

Общество 10.05.2024 08:02
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10.05.2024 08:02


В Волгоградской области ищут подрядчика для ремонта региональной автотрассы «Новоаннинский — Красный Октябрь — Алексеевская». В течение года власти планируют привести в порядок сразу несколько участков проезжей части на территории Нехаевского района.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит обустроить временную дорогу протяжённостью 26 километров, демонтировать старый асфальт, восстановить основание дорожного полотна, сформировать обочины и уложить новый асфальт.

На финальном этапе здесь должны появиться дорожное ограждение, регулирующие знаки и разметка.

Отдельное внимание специалистам предстоит уделить обустройству остановок — по проекту здесь запланирован монтаж шести современных павильонов. Также на одном из обновляемых участков для отдыха водителей появится новая беседка.

Отметим, работы по обновлению участков автотрассы «Новоаннинский — Красный Октябрь — Алексеевская» должны завершиться к сентябрю 2025 года. Заявок на участие в электронном аукционе принимаются в течение предстоящей недели.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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