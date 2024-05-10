Бастрыкин взял на контроль расследование дела зигующего на День Победы волгоградца





10 мая глава Следственного комитета России поручил возбудить и предоставить доклад по расследованию уголовного дела в отношении зигующего волгоградца. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», нацистское приветствие демонстрировалось мужчиной во время празднования Дня Победы на Центральной набережной.

- В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Волгограде на набережной в ходе проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы, местный житель совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией нацистской атрибутики. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В. И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Отметим, волгоградец был оперативно задержан правоохранительными органами через несколько часов после происшествия. Зигующим мужчиной оказался житель Центрального района Василий Козловский.

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