Волгоградских детей научат играть в классики и резиночки





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде подготовили «подвижную» развлекательную программу для гостей на предстоящие три выходных дня. Так, например, 11 мая волгоградцы смогут ненадолго вернуться в прошлое и вспомнить, как в детстве играли во дворе в классики.

В пятницу, 10 мая, в полдень в ЦПКиО пройдет мастер-класс по роликам, скейтборду и трюковому самокату для детей. Ориентир – дорога болельщиков.

Праздник детских игр 11 мая стартует в 17.00 у главной сцены парка. Волгоградцы соберутся, чтобы поиграть не только в классики, но также в резиночки, вышибалы, горячую картошку, в ручеек и испорченный телефон.

12 мая в ЦПКиО зовут к 15.00 на кельтский праздник начала лета в Ирландии. Он пройдет у малой сцены. В 17.00 в этот же день на футбольном поле пройдет открытая тренировка от клуба «Мужские игры».

Фото: ЦПКиО /t.me