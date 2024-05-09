В Волгограде временно перекрыли Нулевую продольную магистраль





В Центральном районе Волгограда на время артиллерийского салюта, которым завершится празднование Дня Победы в городе-герое, перекрыли Нулевую продольную магистраль. Ограничения будут действовать до 22.30 9 мая.

Напомним, что о временных неудобствах для автомобилистов администрация Волгограда предупреждала заранее. При этом власти отказались от пешеходного режима на улицах Чуйкова и Советской. Перекрытие Нулевой продольной магистрали объясняют необходимостью обеспечения безопасности зрителей.

Тысячи жителей Волгограда и гости города в эти минуты уже собираются на Центральной набережной, чтобы лично понаблюдать за красочным событием. Однако, сообщает ИА «Высота 102», артиллерийские установки, которые произведут залпы праздничного салюта, установлены в районе 7-й Гвардейской. Следовательно, здесь, на перекрытом участке продольной, и откроется лучший вид.