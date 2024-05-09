В Волгограде задержали зиговавшего под песню «День Победы» мужчину





В Центральном районе Волгограда сегодня, 9 мая, сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который во время исполнения песни «День Победы» демонстрировал нацистское приветствие. В телеграм-каналах уже распространяется видео, на котором задержанный приносит свои извинения за кривляния.

Как сообщает ИА «Высота 102», в отдел полиции был доставлен Василий Козловский.

– Приношу свои извинения перед обществом, ветеранами, гостями Волгограда за свои действия, за свое кривляние. Прошу простить меня за мой танец с поднятой вверх рукой. Я просто кривлялся и никого не хотел вообще обидеть или оскорбить, – говорит на видео Козловский.

Отметим, что задержанный не производит впечатления пьяного человека. Вероятнее всего, зиговал на набережной он в трезвом уме и здравой памяти.

В правоохранительных органах инцидент никак не комментируют.

Фото: VK.com

Видео: читатели ИА «Высота 102»