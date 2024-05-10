В Волгограде из-за Красной горки сократят рейсы дачных автобусов





12 мая в Волгограде православные отметят Красную горку. Традиционно в этот день будут работать спецрейсы автобусов на городские кладбища. Подвижной состав для организации перевозок будет изыскан за счёт сокращения рейсов на дачных направлениях.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на православный праздник подвижной состав будет курсировать по маршрутам: «Ул. 39-я Гвардейская — Краснооктябрьское кладбище», «Ул. Землячки — Моторное кладбище», «Обувная фабрика — старое и новое кладбища Ворошиловского района», «Площадь Советская — старое и новое кладбища Ворошиловского района», «Пос. Руднева и ВолгоГРЭС — Кировское кладбище», «Кинотеатр «Юбилейный» / Бульвар Энгельса — старое и новое кладбища».

По информации властей, 45 автобусов будут работать с 9:00 до 15:00.

Из-за перераспределения подвижного состава дачные автобусы совершат только утренние и вечерние рейсы. При этом в утренние часы на многих маршрутах автобусы лишь отвезут садоводов на дачи, а в обратном направлении пассажиров брать не будут. Вернуться в город дачники смогут только вечером.











