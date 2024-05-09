Тысячи волгоградцев отмечают День Победы на набережной и Мамаевом кургане

Волгоградцы и гости города после парада Победы на Площади Павших борцов направились на набережную и Мамаев курган, сообщает корреспондент V102.RU.

— Тысячи горожан со всех районов города идут по направлению к подножию скульптуры «Родина-мать зовет!». Люди, многие с гвоздиками, тянутся нескончаемой вереницей со стороны парка Победы, Краснооктябрьского района. Общественный транспорт не переполнен, несмотря на то, что остановка напротив Мамаева кургана временно не функционирует. Перед подъемом на главную высоту России всех посетителей мемориального комплекса пропускают через рамки металлодетекторов, тщательно осматривают сумки и рюкзаки, — рассказал журналист информагентства Леонид Луночкин.









Не менее мощный людской поток следует по Аллее Героев к фонтану «Искусство», где ожили скульптуры «Герои Великой Победы».

— После парада тысячи и тысячи людей стали перемещаться в сторону набережной. Люди не могут уйти без серии фотографий, вокруг фонтана много молодежи, семей с детьми, — добавляет корреспондент.









Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что сотни туристов выстроились в очередь перед музеем-панорамой, а местные жители массово вышли на улицы с портретами фронтовиков, вопреки отмене в онлайн-формате акции «Бессмертный полк».





Напомним, несмотря на то, что привычные всем массовые праздничные мероприятия в этом году в Волгограде отменены из-за соображений безопасности, в городе-герое все равно организована достаточно интересная праздничная программа. День Победы завершится артиллерийским салютом сегодня в 22.00 на Центральной набережной города-героя.

Фото: Леонид Луночкин ИА «Высота 102»