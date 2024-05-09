



Российский актер кино и шоумен Михаил Галустян сегодня, 9 мая, в своем телеграм-канале опубликовал трогательный клип, который посвятил своему деду. В основе сюжета, сообщает ИА «Высота 102», – виртуальный бой за Сталинград, который ведут подросток и его дед-фронтовик.

– Я записал песню/рассказ и сделал с помощью нейросети клип. Посмотрите, послушайте. Моему деду посвящается, – презентовал Клип Михаил Галустян, поздравив подписчиков с Днем Победы. Он также добавил, что видео было создано совместно с Александром Щербининым.

К этому часу опубликованный глубокой ночью клип собрал больше полумиллиона лайков и около сотни восторженных комментариев.

Видео: Михаил Галустян