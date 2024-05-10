Общество

Восемь из девяти баллов: учёные РАН ухудшили прогноз предстоящего магнитного шторма

Общество 10.05.2024 07:12
0
10.05.2024 07:12


10 мая учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН опубликовали уточнённый прогноз геомагнитной активности. Как сообщает ИА «Высота 102», ситуация начала развиваться по одному из наименее предпочтительных сценариев.

Специалисты пересмотрели в большую сторону силу ожидаемых 11 и 12 мая магнитных бурь. Если новые расчёты окажутся верны, то в ближайшие два дня жителей Волгоградской области ожидает один из сильнейших за последние годы геомагнитных штормов.

Согласно прогнозу учёных, опубликованному утром 10 мая, планета окажется во власти очень сильной магнитной бури уровня G4 (максимально возможный уровень G5). Как ожидается, сила геомагнитных возмущений составит от 5 до 8 баллов по 9-балльной шкале.

Начнётся геомагнитный шторм в ночь с 10 на 11 мая. Пиковых значений магнитная буря достигнет в полуденные часы 11 и 12 мая. По расчётам специалистов, в это время уровень геомагнитной активности превысит 8 баллов по индексу Kp.

Настолько мощная магнитная буря способна не только влиять на спутники связи и нарушать работу навигационных систем, но и оказывать негативное воздействие на электроподстанции. Естественно, что метеозависимым людям также едва ли стоит ожидать от предстоящего всплеска геомагнитной активности чего-то хорошего.

Порадоваться происходящему смогут разве что романтики — во время столь сильных магнитных бурь повышается шанс увидеть северное сияние в несвойственных для этого широтах.

Напомним, магнитный шторм, во власти которого Земля окажется 11 и 12 мая, вызван двумя подряд сильнейшими вспышками Х-класса на Солнце, произошедшими 8 мая. Тогда один из взрывов спровоцировал выброс в направлении Земли солнечной массы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.05.2024 10:10
Общество 10.05.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 09:29
Общество 10.05.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 09:04
Общество 10.05.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 08:02
Общество 10.05.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 22:37
Общество 09.05.2024 22:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 21:27
Общество 09.05.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 21:20
Общество 09.05.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 19:36
Общество 09.05.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 19:13
Общество 09.05.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 19:09
Общество 09.05.2024 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 18:24
Общество 09.05.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 17:28
Общество 09.05.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 16:37
Общество 09.05.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 16:13
Общество 09.05.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2024 15:52
Общество 09.05.2024 15:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:10
Госдума проголосует по кандидатуре Мишустина в качестве председателя Правительства РФСмотреть фотографии
09:29
Волгоградских детей научат играть в классики и резиночкиСмотреть фотографии
09:04
«Можно привыкнуть ко всему, кроме смерти»: волгоградский хирург без прикрас рассказал о работе в зоне СВОСмотреть фотографии
08:02
В Нехаевском районе Волгоградской области за 247 млн рублей отремонтируют автотрассуСмотреть фотографии
07:12
Восемь из девяти баллов: учёные РАН ухудшили прогноз предстоящего магнитного штормаСмотреть фотографии
22:37
Празднование Дня Победы завершилось в Волгограде 10-минутным салютомСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде временно перекрыли Нулевую продольную магистральСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о мощных магнитных бурях 10 и 11 маяСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом у киоска с шаурмой нашли труп в спецовкеСмотреть фотографии
19:36
Александра Пахмутова в День Победы вспомнила сталинградское детствоСмотреть фотографии
19:13
Москва ни при чем: синоптики «обвинили» в стремительном похолодании арктическое вторжениеСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде задержали зиговавшего под песню «День Победы» мужчинуСмотреть фотографии
18:24
Место действия – Сталинград: Михаил Галустян посвятил трогательный клип своему дедуСмотреть фотографии
18:13
В строю – семь Героев России: в Москве на параде Победы впервые прошли участники СВОСмотреть фотографии
17:28
Под Волгоградом найдены останки офицера РККА с редкой фамилиейСмотреть фотографии
17:18
Очевидцы под Волгоградом помогли водителю, пострадавшему в ДТП со скоройСмотреть фотографии
16:37
Генерал-лейтенант Ларин и полковник Синицын День Победы отметили с ветеранамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В ближайшие три дня в Волгоградской области обещают заморозки до -5ºСмотреть фотографии
15:52
Набор овощей для борща в Волгограде подорожал за неделю на 16%Смотреть фотографии
15:02
Тысячи волгоградцев отмечают День Победы на набережной и Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:59
Городище в Волгоградской области удостоили звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:45
В Волгограде парадом отметили День Победы: видеорепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Непарадный «Бессмертный полк»: волгоградцы массово вышли на улицы 9 Мая с портретами фронтовиковСмотреть фотографии
13:00
Новички и бывалые: в Волгограде на параде Победы впервые проехала техника из зоны СВОСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом бригада скорой попала в жесткое ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
11:44
Сотни туристов выстроились в очередь перед музеем-панорамой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде 9 мая вечером перекроют часть Нулевой продольнойСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде цены на такси подняли в два раза 9 маяСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области ищут ставропольца с «хлебной» фамилиейСмотреть фотографии
10:07
На главной площади Волгограда почтили память защитников РодиныСмотреть фотографии
 