



10 мая учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН опубликовали уточнённый прогноз геомагнитной активности. Как сообщает ИА «Высота 102», ситуация начала развиваться по одному из наименее предпочтительных сценариев.

Специалисты пересмотрели в большую сторону силу ожидаемых 11 и 12 мая магнитных бурь. Если новые расчёты окажутся верны, то в ближайшие два дня жителей Волгоградской области ожидает один из сильнейших за последние годы геомагнитных штормов.

Согласно прогнозу учёных, опубликованному утром 10 мая, планета окажется во власти очень сильной магнитной бури уровня G4 (максимально возможный уровень G5). Как ожидается, сила геомагнитных возмущений составит от 5 до 8 баллов по 9-балльной шкале.

Начнётся геомагнитный шторм в ночь с 10 на 11 мая. Пиковых значений магнитная буря достигнет в полуденные часы 11 и 12 мая. По расчётам специалистов, в это время уровень геомагнитной активности превысит 8 баллов по индексу Kp.

Настолько мощная магнитная буря способна не только влиять на спутники связи и нарушать работу навигационных систем, но и оказывать негативное воздействие на электроподстанции. Естественно, что метеозависимым людям также едва ли стоит ожидать от предстоящего всплеска геомагнитной активности чего-то хорошего.

Порадоваться происходящему смогут разве что романтики — во время столь сильных магнитных бурь повышается шанс увидеть северное сияние в несвойственных для этого широтах.

Напомним, магнитный шторм, во власти которого Земля окажется 11 и 12 мая, вызван двумя подряд сильнейшими вспышками Х-класса на Солнце, произошедшими 8 мая. Тогда один из взрывов спровоцировал выброс в направлении Земли солнечной массы.