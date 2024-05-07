Расследования

Изрезавшего сына и напавшего на СОБР волгоградца ждет уголовное дело

Расследования 07.05.2024 10:19
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07.05.2024 10:19


Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после задержания 45-летнего волгоградца, который порезал руку своему 13-летнему сыну — силовики пошли на штурм квартиры по улице Рионской, 22 в Дзержинском районе Волгограда — где вместе с вооруженным мужчиной находились еще пятеро детей. 

— Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить по данному факту уголовное дело и дать правовую оценку действиям, связанным с сопротивлением сотрудникам полиции, — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. 

Напомним, 6 мая 2024 года в многодетной семье произошел конфликт между 45-летним мужчиной и его супругой. Их 13-летний сын, попытавшись вступиться за мать, получил ранение руки, с которым был госпитализирован. 

Ранее ГУ МВД опубликовало видео задержания порезавшего сына волгоградца. На месте происшествия работал корреспондент «Высоты 102». Выяснилось, что семейная драма стала причиной штурма квартиры на западе Волгограда

Скриншот: видео ГУ МВД по Волгоградской области

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