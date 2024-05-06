В Волгограде полиция нашла избивавшую подростков девчачью банду

События еще из одного видеоролика гораздо более свежие – они происходили 1 апреля 2024 года.
- Личности несовершеннолетних установлены, они состоят на профилактическом учете. Также меры реагирования приняты к их родителям. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, - пояснили в полиции.
Напомним, Екатерина Мизулина потребовала от правоохранителей найти трех девочек, которые демонстративно, на камеру, избивали своих сверстниц. Кадры поражали своей жестокостью, а жертвы бандиток даже не оказывали им сопротивления.