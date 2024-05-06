Расследования

В Волгограде полиция нашла избивавшую подростков девчачью банду

Расследования 06.05.2024 16:58
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06.05.2024 16:58


В ГУ МВД по Волгоградской области прокомментировали шокирующие кадры избиения подростков их сверстниками, на которые обратила внимание глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Как сообщили V102.RU в ведомстве, одна из видеозаписей, распространенных в сети и вызвавших возмущение Мизулиной, относится к событиям 2022 года.
- Тогда личности участников конфликта были установлены, сотрудниками полиции приняты соответствующие меры реагирования, - заявили в главке.
События еще из одного видеоролика гораздо более свежие – они происходили 1 апреля 2024 года.
- Личности несовершеннолетних установлены, они состоят на профилактическом учете. Также меры реагирования приняты к их родителям. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, - пояснили в полиции.
Напомним, Екатерина Мизулина потребовала от правоохранителей найти трех девочек, которые демонстративно, на камеру, избивали своих сверстниц. Кадры поражали своей жестокостью, а жертвы бандиток даже не оказывали им сопротивления.

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