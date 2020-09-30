В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупцией





В редакцию ИА «Высота 102» поступило обращение работников социальной сферы Волгоградской области. Как заявляют граждане, некоторых из них заставляют «добровольно - принудительно» уволиться с 1 ноября. Причина - в решении председателя регионального комитета соцзащиты населения Лилии Заботиной. Документ называется «О недопущении нахождения родственников руководителя учреждения и иных близких лиц в трудовых отношениях с руководителем учреждения и иных ситуаций, при которых возникает личная заинтересованность, в целях принятия мер по предотвращению любой возможности возникновения конфликта интересов».





«Руководителю комитета Заботиной вздумалось убрать с учреждений социальной защиты всех людей, которые имеют хоть малейшее родство с руководством учреждения, будь то брат, сват, кум и т.п. Все мы в основном жители малочисленных населенных пунктов, где работы и так-то нет, а единственным местом работы являются учреждения соцзащиты. Так случается, что люди из одной семьи работают в одном учреждении. У нас дети, которых нужно кормить, обувать, учить. И также не секрет, что в селах все друг другу приходятся родственниками или кумовьями. И что же нам теперь, помирать? Свое решение госпожа Заботина основывает на №273 -ФЗ «О противодействии коррупции». Но какая же здесь может быть коррупция, если мы все простые работники - вахтеры, водители, санитарки, сотрудники по уходу за больными людьми и т.п.? Мы не имеем отношения ни к каким деньгам, кроме собственной скромной зарплаты, которую ждем как чудо. Но госпожа Заботина и это хочет у нас отобрать. Наша вина лишь в том, что мы состоим в каком-то родстве с руководством. Мы - не воры. Мы - простые люди. Мы - не материально-ответственные лица, не государственные и муниципальные служащие. А нас выгоняют на улицу в этот тяжелый период, когда везде бушует коронавирус. Вот так нас защищает наша социальная защита», - говорится в обращении работников.





По сведениям ИА «Высота 102», решение, так коварно отразившееся на судьбах простых людей, было действительно принято. Информация о необходимости борьбы с коррупцией посредством кадровой зачистки была доведена до руководителей учреждений, подведомственных комитету соцзащиты, в ходе онлайн-совещания 21 сентября.





Простые работники социальных учреждений, которых сейчас заставляют увольняться и оставляют без возможности зарабатывать на жизнь, намерены обратиться в прокуратуру.







