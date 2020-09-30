Борьба с коррупцией

В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией 30.09.2020 13:41
0
30.09.2020 13:41


В редакцию ИА «Высота 102» поступило обращение работников социальной сферы Волгоградской области. Как заявляют граждане, некоторых из них заставляют «добровольно - принудительно» уволиться с 1 ноября. Причина - в решении председателя регионального комитета соцзащиты населения Лилии Заботиной. Документ называется «О недопущении нахождения родственников руководителя учреждения и иных близких лиц в трудовых отношениях с руководителем учреждения и иных ситуаций, при которых возникает личная заинтересованность, в целях принятия мер по предотвращению любой возможности возникновения конфликта интересов». 

«Руководителю комитета Заботиной вздумалось убрать с учреждений социальной защиты всех людей, которые имеют хоть малейшее родство с руководством учреждения, будь то брат, сват, кум и т.п. Все мы в основном жители малочисленных населенных пунктов, где работы и так-то нет, а единственным местом работы являются учреждения соцзащиты. Так случается, что люди из одной семьи работают в одном учреждении. У нас дети, которых нужно кормить, обувать, учить. И также не секрет, что в селах все друг другу приходятся родственниками или кумовьями. И что же нам теперь, помирать? Свое решение госпожа Заботина основывает на №273 -ФЗ «О противодействии коррупции». Но какая же здесь может быть коррупция, если мы все простые работники - вахтеры, водители, санитарки, сотрудники по уходу за больными людьми и т.п.? Мы не имеем отношения ни к каким деньгам, кроме собственной скромной зарплаты, которую ждем как чудо. Но госпожа Заботина и это хочет  у нас отобрать. Наша вина лишь в том, что мы состоим в каком-то родстве с руководством. Мы - не воры. Мы - простые люди. Мы - не материально-ответственные лица, не государственные и муниципальные служащие. А нас выгоняют на улицу в этот тяжелый период, когда везде бушует коронавирус. Вот так нас защищает наша социальная защита», - говорится в обращении работников.

По сведениям ИА «Высота 102», решение, так коварно отразившееся на судьбах простых людей, было действительно принято. Информация о необходимости борьбы с коррупцией посредством кадровой зачистки была доведена до руководителей учреждений, подведомственных комитету соцзащиты, в ходе онлайн-совещания 21 сентября. 

Простые работники социальных учреждений, которых сейчас заставляют увольняться и оставляют без возможности зарабатывать на жизнь, намерены обратиться в прокуратуру.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Борьба с коррупцией
29.09.2020 19:39
Борьба с коррупцией 29.09.2020 19:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.09.2020 10:02
Борьба с коррупцией 25.09.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.09.2020 11:52
Борьба с коррупцией 24.09.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.09.2020 14:52
Борьба с коррупцией 18.09.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.09.2020 14:13
Борьба с коррупцией 16.09.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2020 19:45
Борьба с коррупцией 10.09.2020 19:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.09.2020 14:12
Борьба с коррупцией 09.09.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.08.2020 17:37
Борьба с коррупцией 31.08.2020 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2020 14:35
Борьба с коррупцией 28.08.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2020 09:22
Борьба с коррупцией 28.08.2020 09:22
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.08.2020 11:28
Борьба с коррупцией 27.08.2020 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2020 12:13
Борьба с коррупцией 25.08.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2020 09:54
Борьба с коррупцией 25.08.2020 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.08.2020 16:08
Борьба с коррупцией 23.08.2020 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.08.2020 20:59
Борьба с коррупцией 22.08.2020 20:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:45
В волгоградских кафе подешевели обедыСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде "шулерский трюк" с налогами подвел главу фирмы под статьюСмотреть фотографии
16:51
Бывшему декану юрфака Волгоградского института бизнеса скостили уголовный срокСмотреть фотографии
16:41
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
16:16
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюсСмотреть фотографии
15:20
Под злосчастным путепроводом в Волгограде перевернулся второй грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТССмотреть фотографии
14:53
Дело решенное: власти готовы к уничтожению дубрав в Волго-Ахтубинской пойме ради магистралиСмотреть фотографии
14:03
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
12:51
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭСмотреть фотографии
12:22
Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчинуСмотреть фотографии
11:43
Всё больше смертей: коронавирус унес еще три жизни в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Пожилая женщина с сыном заживо сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочихСмотреть фотографии
10:21
Шансов не было: мотоциклист разбился насмерть на набережной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октябряСмотреть фотографии
09:53
Мужчина под ЛСД привлек полицию странным поведением на посту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирусСмотреть фотографии
21:41
«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем местеСмотреть фотографии
19:56
Погибла семья с Алтая: двое взрослых и ребёнок разбились под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:39
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
17:51
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвованийСмотреть фотографии
17:27
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусораСмотреть фотографии
16:32
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизыСмотреть фотографии
15:58
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожегоСмотреть фотографии
15:00
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотекеСмотреть фотографии
14:54
Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 