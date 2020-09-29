«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем месте





Подследственная Татьяна Харченко - председатель комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области продолжает исполнять служебные обязанности. Как убедилось ИА «Высота 102», сегодня чиновница находится на рабочем месте и отвечает на звонки. Комментировать возбуждение в отношении нее уголовного дела Татьяна Харченко не стала, прервав телефонный разговор. «А вы в этом уверены?», - резко заявила дама и бросила трубку.





Между тем, как стало известно информагентству, уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Михайловки было возбуждено еще в первых числах сентября. Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР подозревают чиновницу в серьезных преступлениях против интересов государства - в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Это преступления, предусмотренные ч.2 ст.292 и ч.1 ст.303 УК РФ. В управлении СК по Волгоградской области заявили, что информацию пока не комментируют в интересах следствия.





У Татьяны Харченко уже накоплен большой опыт общения с силовиками. В свое время она привлекалась в качестве обвиняемой по делу о подделке в 2006 году судебного решения Михайловского районного суда, но чудесным образом избежала наказания, так как срок давности уголовного преследования истек. Как удалось выяснить ИА «Высота 102», преступление, за которое Татьяна Харченко так и не ответила, заключалось в афере с завладением чужим домом. Находясь на своем рабочем месте в администрации Михайловки, чиновница передала некоему гражданину Донцову подложный документ, заверенный фальшивой печатью суда. При помощи этой бумаги предприимчивый Донцов, имевший связи с родственниками Харченко, завладел правом на домовладение, принадлежавшее пенсионерке Пономаревой. Есть сведения, что впоследствии недвижимость была продана, а подделавшая официальный документ Татьяна Харченко получила от сделки 200 тысяч рублей, хотя она это всячески отрицала. Почему дело, в котором были все доказательства, так и не закончилось приговором, остается загадкой.





Также нынешняя председатель комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка признавалась виновной в совершении административного правонарушения, а именно в самоуправстве при выдаче разрешения на использование земельного участка, который уже находился в аренде у другого лица.

Примечательно, что имея такую «токсичную» биографию Татьяна Харченко продолжает работать в органах власти Михайловки. Источники из окружения чиновницы открыто говорят, что за всей ее деятельностью и безнаказанностью стоит влиятельная фигура Николая Семисотова - бывшего председателя Волгоградской областной думы. Сейчас он представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Николая Семисотова называют также покровителем Сергея Фомина





Сергей Фомин сейчас продолжает оставаться главой Михайловки, находясь под следствием. До 28 октября текущего года чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении Фомина СУ СКР расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями.





Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»



