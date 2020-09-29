Борьба с коррупцией

«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем месте

Борьба с коррупцией 29.09.2020 16:41
0
29.09.2020 16:41


Подследственная Татьяна Харченко - председатель комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области продолжает исполнять служебные обязанности. Как убедилось ИА «Высота 102», сегодня чиновница находится на рабочем месте и отвечает на звонки. Комментировать возбуждение в отношении нее уголовного дела Татьяна Харченко не стала, прервав телефонный разговор. «А вы в этом уверены?», - резко заявила дама и бросила трубку.

Между тем, как стало известно информагентству, уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Михайловки было возбуждено еще в первых числах сентября. Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР подозревают чиновницу в серьезных преступлениях против интересов государства  - в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Это преступления, предусмотренные ч.2 ст.292 и ч.1 ст.303 УК РФ. В управлении СК по Волгоградской области заявили, что информацию пока не комментируют в интересах следствия.

У Татьяны Харченко уже накоплен большой опыт общения с силовиками. В свое время она привлекалась в качестве обвиняемой по делу о подделке в 2006 году судебного решения Михайловского районного суда, но чудесным образом избежала наказания, так как срок давности уголовного преследования истек. Как удалось выяснить ИА «Высота 102», преступление, за которое Татьяна Харченко так и не ответила, заключалось в афере с завладением чужим домом.  Находясь на своем  рабочем месте в администрации Михайловки, чиновница передала некоему гражданину Донцову подложный документ, заверенный фальшивой печатью суда. При помощи этой бумаги предприимчивый Донцов, имевший связи с родственниками Харченко, завладел правом на домовладение, принадлежавшее пенсионерке Пономаревой. Есть сведения, что впоследствии недвижимость была продана, а подделавшая официальный документ Татьяна Харченко получила от сделки 200 тысяч рублей, хотя она это всячески отрицала. Почему дело, в котором были все доказательства, так и не закончилось приговором, остается загадкой. 

Также нынешняя председатель комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка признавалась виновной в совершении административного правонарушения, а именно в самоуправстве при выдаче разрешения на использование земельного участка, который уже находился в аренде у  другого лица. 
Примечательно, что имея такую «токсичную» биографию Татьяна Харченко продолжает работать в органах власти Михайловки. Источники из окружения чиновницы открыто говорят, что за всей ее деятельностью и безнаказанностью стоит влиятельная фигура Николая Семисотова - бывшего председателя Волгоградской областной думы. Сейчас он представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Николая Семисотова называют также покровителем Сергея Фомина

Сергей Фомин сейчас продолжает оставаться главой Михайловки, находясь под следствием. До 28 октября текущего года чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении Фомина СУ СКР расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Борьба с коррупцией
29.09.2020 12:12
Борьба с коррупцией 29.09.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.09.2020 10:02
Борьба с коррупцией 25.09.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.09.2020 11:52
Борьба с коррупцией 24.09.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.09.2020 14:52
Борьба с коррупцией 18.09.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.09.2020 14:13
Борьба с коррупцией 16.09.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2020 19:45
Борьба с коррупцией 10.09.2020 19:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.09.2020 14:12
Борьба с коррупцией 09.09.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.08.2020 17:37
Борьба с коррупцией 31.08.2020 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2020 14:35
Борьба с коррупцией 28.08.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2020 09:22
Борьба с коррупцией 28.08.2020 09:22
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.08.2020 11:28
Борьба с коррупцией 27.08.2020 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2020 12:13
Борьба с коррупцией 25.08.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2020 09:54
Борьба с коррупцией 25.08.2020 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.08.2020 16:08
Борьба с коррупцией 23.08.2020 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.08.2020 20:59
Борьба с коррупцией 22.08.2020 20:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:51
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвованийСмотреть фотографии
17:27
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусораСмотреть фотографии
16:41
«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем местеСмотреть фотографии
16:32
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизыСмотреть фотографии
15:58
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожегоСмотреть фотографии
15:00
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотекеСмотреть фотографии
14:54
Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:59
Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жильеСмотреть фотографии
13:15
Жесткий масочный режим и больше коек: в Волгоградской области готовятся к всплеску коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:57
Какие законы вступают в силу в октябреСмотреть фотографии
12:39
Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
12:25
Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистамСмотреть фотографии
12:12
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
11:57
В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службыСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школСмотреть фотографии
11:25
Уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда буксует на пути к прокуратуреСмотреть фотографии
11:22
Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерамиСмотреть фотографии
10:51
Будем зачищать: в Волго-Ахтубинской пойме появилась неопознанная тяжелая техникаСмотреть фотографии
10:49
Два брата разорили систему орошения на юге Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом иномарка врезалась в дом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
08:37
Иностранцев отвозят на остров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:44
Пугающими темпами растет строительная свалка в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:56
Вредитель-минер захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде подрядчика пожурили за вольности при ремонте памятникаСмотреть фотографии
17:50
В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системеСмотреть фотографии
17:45
В Волгоградской области селяне ищут в ФАПах спасение от вирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В соцучреждениях Волгоградской области раньше срока включили отоплениеСмотреть фотографии
16:57
Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 