Борьба с коррупцией

Мэра Михайловки обвиняют в злоупотреблениях должностными полномочиями

Борьба с коррупцией 28.08.2020 16:06
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28.08.2020 16:06


Сегодня Центральный районный суд Волгограда рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения главе Михайловки Сергею Фомину, сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Два дня назад - 26 августа текущего года - 40-летнему главе Михайловки было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Напомним, о задержании Фомина сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области сообщалось еще в марте текущего года. После этого мэр города вышел на работу как ни в чем не бывало, а силовики предпочли воздержаться от каких-либо комментариев. Однако, как выясняется, уголовное дело  по материалам УФСБ России по Волгоградской области было возбуждено.
Сегодня следователь СУ СК по Волгоградской области обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий. Фомин не возражал против избрания в отношении него указанной меры пресечения. А его защитник полагал, что основания для избрания меры пресечения отсутствуют. Ходатайство было удовлетворено.
Согласно решению суда, Сергею Фомину до 28 октября текущего года избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На этот период ему запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22 до 06 часов следующих суток; находиться ближе 30 метров от здания администрации городского округа Михайловка; общаться со свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и сеть «Интернет», за исключением права пользоваться телефонной связью для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов,  аварийно-спасательных служб, а также общения с контролирующим органом, следователем и защитником.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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