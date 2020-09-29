Борьба с коррупцией 29.09.2020 12:12
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29.09.2020 12:12
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении руководителя учебного центра и двух их знакомых за мошенничество с бюджетными деньгами. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, финансирование было выделено на обучение предпенсионеров в рамках национального проекта «Демография».
Как следует из материалов надзорных проверок, в ноябре-декабре 2019 года от подозреваемых в адрес ГКУ «Центр занятости населения Волгограда» поступили заявки о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением 15 граждан. В итоге коммерсанты получили более 1 млн рублей.
По документам предпенсионеры прошли обучение в одном из учебных центров по специальности «диспетчер» и впоследствии якобы трудоустроились. Однако фактически занятия не проводились.
Фиктивные документы были предоставлены знакомыми подозреваемого, одна из которых работала руководителем учебного центра, а вторая являлась посредником.
Надзорная проверка проводилась прокуратурой Центрального района Волгограда совместно с сотрудниками районного подразделения ОЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.
Расследование уголовного дела проводится СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
По аналогичным фактам на основании материалов проверки прокуратуры в этом году возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве при трудоустройстве предпенсионеров на сумму более 1,7 млн рублей.
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