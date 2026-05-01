Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Андрей Бочаров в День Весны и Труда вручил награды 21 волгоградцу

01.05.2026 15:52
Сегодня, 1 мая, губернатор Волгоградской области вручил ордена и медали 21 жителю региона, в их числе работники АПК, строительства, здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты населения, органов управления, спасатели. Торжественная церемония состоялась в зале Воинской и Трудовой Славы обладминистрации.

- Продолжая лучшие трудовые традиции нашего Отечества, вы принимаете самое активное участие в формировании современной истории Волгоградской области, России, ее настоящего и будущего. Ваши знания и опыт, труды и таланты служат людям, всегда поддерживают неразрывную связь всех поколений жителей нашей большой многонациональной страны, – обратился к награждаемым Андрей Бочаров. - Для меня сегодня большая честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды и, конечно, поздравить вас и в вашем лице все трудовые коллективы, всех жителей Волгоградской области с государственным праздником — Днем Весны и Труда и с наступающим Днем Великой Победы.


Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручен заместителю начальника отдела Центра документации новейшей истории Волгоградской области Борису Усику. Наградой он удостоен за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность – соответствующий Указ ранее подписал Владимир Путин.

В числе награжденных — сотрудники Волжского поисково-спасательного подразделения № 1 Аварийно-спасательной службы Волгоградской области. Медали «За спасение погибавших» вручили Евгению Ковтуну, Алексею Бочкову и Андрею Грицаеву, которые в январе 2025 года спасли из ледяной Ахтубы тонущего подростка.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалями «За труды по сельскому хозяйству» отмечены представители семейной династии Аноприенко. Глава семейства Владимир вместе с сыном Сергеем, используя в работе современные научные подходы, занимаются разведением и улучшением породы знаменитых волгоградских тонкорунных овец в племзаводе «Ромашковский». Также медалью «За труды по сельскому хозяйству» отмечен генеральный директор ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» Борис Михин.


За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского отмечены ассистент кафедры ВолгГМУ Алексей Полуосьмак и врач Волгоградского областного клинического онкологического диспансера Алексей Шабанов. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу Кумылженской ЦРБ Юлии Шиповской. Знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Волгоградской области» вручили гендиректору ОА «Птицефабрика «Волжская» Владимиру Струку, «Заслуженный работник дорожного хозяйства Волгоградской области» — заместителю начальника технического отдела Дирекции автомобильных дорог Татьяне Фирайнер, «Заслуженный работник социальной защиты населения Волгоградской области» — директору ЦЗН по Суровикинскому району Марине Блудилиной и директору ЦЗН по городу Камышину Елене Кондратьевой.


Медалью «За развитие железных дорог» награжден машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо станции им. Максима Горького Александр Мельников. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отметили директора Центра спортивной подготовки «Олимп» Алексея Петрова. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена директору строительно-монтажного управления специализированного застройщика «Пересвет-Юг» Вадиму Баронину.

Фото администрации Волгоградской области


