В Светлоярском районе Волгоградской области продолжаются поиски четвертого рыбака, который бесследно исчез в шторм несколько дней назад. Тела троих человек, которые находились вместе с ним в перевернувшейся лодке, ранее удалось найти и опознать.

- Работали сегодня с поверхности воды. Очередной участок прошли, к сожалению, никого не нашли, - рассказали ИА «Высота 102» в ГКУ Служба спасения.

Несмотря на праздники, поисковые работы не останавливаются.

- Погода позволяет. Группа сегодня выходила, - уточнили спасатели.

Напомним, что ранее удалось найти лодку, на которой в тот роковой день передвигалась группа рыбаков. В их числе был глава торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, которого ищут до сих пор. По предварительным данным, лодкой управлял он.

Четверо рыбаков пропали еще 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Тела троих удалось найти. Среди погибших оказался топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Известно, что они погибли в результате утопления - никаких повреждений на их телах не обнаружено. Накануне в Волгограде и Светлоярском районе похоронили двоих погибших - друга семьи Назаровых Владимира Шаповалова и водителя главы строительной компании Игоря Прохорова.



