Змеи в Волгоградской области в этом году проснулись раньше обычного и уже пугают своим визитом дачников и владельцев частных домовладений. Как правило, эти рептилии уползают в ближайшие кусты и не трогают человека. Однако бывает и неприятные встречи, которые заканчиваются нападением и укусом. Что делать, если укусила ядовитая змея? Алгоритм действий перечислили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Не паниковать и не высасывать яд

Первым делом, как советуют специалисты, нужно сохранять самообладание и не паниковать, так как в таком состоянии яд быстрее распространяется в организме. В спокойном состоянии есть минимум 1-2 часа до получения профессиональной медицинской помощи.

Что делать?

- Осмотрите место укуса. Найти его можно по двум характерным точкам – следам зубов змеи.

- Следите за своим самочувствием. «Ватные ноги», головокружение и тошнота – признаки начинающейся интоксикации.

- Место укуса нужно промыть проточной водой или слабым антисептиком (хлоргексидин, перекись водорода).

Внимание, важно! Категорически запрещается пытаться отсосать яд, делать разрезы кожи или прижигать рану. Это не просто бесполезно, но и вредно - такие действия могут привести к инфицированию, некрозу тканей и тяжелым воспалениям.

- Наложите тугую повязку (эластичный бинт или полоска ткани) поверх места укуса, но так, чтобы чувствовался пульс ниже повязки. Цель — замедлить лимфоток и венозный отток, а не остановить кровообращение полностью.

- Пострадавшую руку или ногу необходимо зафиксировать (подойдет косынка или подручная шина) и слегка приподнять относительно уровня сердца — это уменьшит отек.

- Нужно меньше двигаться, так как любое движение мышц работает как насос, разгоняющий яд.

- Звоните в скорую (103 или 112) немедленно. Четко сообщите диспетчеру: где вы находитесь (ориентиры), что произошло, каковы первые симптомы. До приезда бригады обеспечьте пострадавшему покой, укройте, помогите сохранить силы и поддержите психологическое равновесие.

Запомнить или записать

- Точное время укуса.

- Как выглядела змея (цвет, размер, рисунок чешуи — спросите у свидетелей, если не видели сами).

- Какие симптомы появились и в какой последовательности.

- Что вы успели сделать до приезда медиков.

Эта информация поможет врачам быстро сориентироваться и оказать пациенту своевременную и необходимую помощь.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

