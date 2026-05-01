Волгоградцы посчитали расходы на шашлыки в мае

Майские праздники ассоциируются не только с поездками на природу и дачу, но и традиционным приготовлением шашлыков в кругу семьи и друзей. В этом году бюджет на шашлыки в Волгограде составляет порядка 3000 рублей на человека. В эту сумму также входят овощи и напитки, сообщает SuperJob на основании данных проведенного опроса среди волгоградцев.

Четверть опрошенных горожан настроены пожарить мясо самостоятельно. Всего 2% волгоградцев поедут на шашлыки в гости, а 8% совместят и то и другое. Отказаться от шашлыков в этом году решили 44% опрошенных, которые признались, что у них нет таких планов на майские праздники.

Традиционно шашлыки готовят семьи с детьми, а инициаторами этого являются мужчины. Также зависят предпочтения и от уровня дохода.

В ходе опроса выяснилось, что чаще планами на шашлыки делились волгоградцы, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц. Они не только сами устраивают шашлыки, и ходят в гости.

