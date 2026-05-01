Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Подвиг двух районов при защите Сталинграда увековечат на Мамаевом кургане

Общество 01.05.2026 14:17
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил делегациям Иловлинского и Чернышковского районов грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Торжественная церемония прошла сегодня, 1 мая, в Зале Воинской и Трудовой Славы обладминистрации.

- В самое ближайшее время подвиг защитников Сталинграда — Иловли и Чернышковского, мирных жителей этих и других населенных пунктов – «Рубежей Сталинградской доблести», будет увековечен в составе архитектурно-мемориальной композиции, посвященной особому вкладу Сталинграда, муниципальных образований, жителей Сталинградской области в Сталинградскую победу, — у подножия Мамаева кургана, — напомнил на церемонии глава региона.

Ранее с предложением присвоить этим территориям высокого звания к губернатору обратились ветераны. Андрей Бочаров это предложение охотно поддержал.


На торжественном мероприятии губернатор поздравил участников торжественного мероприятия, и в их лице всех жителей Волгоградской области с Днем Весны и Труда, с приближающимся Днем Великой Победы. Также глава региона поздравил жителей рабочих поселков Иловля и Чернышковский с присвоением населенным пунктам почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Напомним, что в Волгоградской области почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» удостоены территории, где в период Сталинградской битвы солдаты и жители проявили особую стойкость и героизм. Теперь на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области золотыми буквами высечены наименования уже десяти населенных пунктов региона — это станица Клетская; города Котельниково, Серафимович, Суровикино, Камышин; рабочие поселки Городище, Светлый Яр, Октябрьский, Иловля, Чернышковский.

Фото администрации Волгоградской области


