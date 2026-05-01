Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил делегациям Иловлинского и Чернышковского районов грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Торжественная церемония прошла сегодня, 1 мая, в Зале Воинской и Трудовой Славы обладминистрации.

- В самое ближайшее время подвиг защитников Сталинграда — Иловли и Чернышковского, мирных жителей этих и других населенных пунктов – «Рубежей Сталинградской доблести», будет увековечен в составе архитектурно-мемориальной композиции, посвященной особому вкладу Сталинграда, муниципальных образований, жителей Сталинградской области в Сталинградскую победу, — у подножия Мамаева кургана, — напомнил на церемонии глава региона.

Ранее с предложением присвоить этим территориям высокого звания к губернатору обратились ветераны. Андрей Бочаров это предложение охотно поддержал.





На торжественном мероприятии губернатор поздравил участников торжественного мероприятия, и в их лице всех жителей Волгоградской области с Днем Весны и Труда, с приближающимся Днем Великой Победы. Также глава региона поздравил жителей рабочих поселков Иловля и Чернышковский с присвоением населенным пунктам почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Напомним, что в Волгоградской области почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» удостоены территории, где в период Сталинградской битвы солдаты и жители проявили особую стойкость и героизм. Теперь на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области золотыми буквами высечены наименования уже десяти населенных пунктов региона — это станица Клетская; города Котельниково, Серафимович, Суровикино, Камышин; рабочие поселки Городище, Светлый Яр, Октябрьский, Иловля, Чернышковский.

