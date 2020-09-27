Экономика

Зарплата растет, доходы падают: Волгоградстат оценил благополучие населения

Экономика 27.09.2020 15:01
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27.09.2020 15:01


Волгоградстат вновь зафиксировал рост номинальной начисленной заработной платы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в августе этот показатель составил 35835 рублей на одного работника. По сравнению с последним месяцем лета 2019 года зарплата выросла на 3,8%. В среднем за январь-август 2020 года она составила 34255 рублей. 
При этом тот же Волгоградстат зафиксировал снижение доходов населения. Так, в январе-июне  денежные доходы жителей региона составили 22199 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 0,1%. Также снизились потребительские расходы населения до 18628 рублей – снижение составило почти 8%. Кроме того, уменьшились и реальные денежные доходы населения. По сравнению с первым полугодием 2019 года снижение составило 4,5%.

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