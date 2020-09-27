Зарплата растет, доходы падают: Волгоградстат оценил благополучие населения





Волгоградстат вновь зафиксировал рост номинальной начисленной заработной платы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в августе этот показатель составил 35835 рублей на одного работника. По сравнению с последним месяцем лета 2019 года зарплата выросла на 3,8%. В среднем за январь-август 2020 года она составила 34255 рублей.

При этом тот же Волгоградстат зафиксировал снижение доходов населения. Так, в январе-июне денежные доходы жителей региона составили 22199 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 0,1%. Также снизились потребительские расходы населения до 18628 рублей – снижение составило почти 8%. Кроме того, уменьшились и реальные денежные доходы населения. По сравнению с первым полугодием 2019 года снижение составило 4,5%.



