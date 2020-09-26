Экономика

Безработных стало еще больше в Волгоградской области

Экономика 26.09.2020 09:11
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26.09.2020 09:11


В Волгоградской области по итогам августа количество безработных составило 113,5 тысяч человек, а уровень безработицы вырос до 9,1%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Росстате. Для сравнения: по данным за июль безработных насчитывалось 108,7 тысяч человек, а уровень безработицы составлял 8,7%. Среди регионов ЮФО хуже ситуация в сфере занятости населения только в Калмыкии, где уровень безработицы составляет 10,2%. В Астраханской области этот показатель достиг 7,9%, в Ростовской – 5%. Лучше всего обстоят дела в этой отрасли в Севастополе – 4,7%. 
Напомним, данные приводятся Росстатом по методике Международной организации труда, то есть безработными считаются не только те, кто стоит на учете, но и те, кто не имеет работы, ведет поиск работы  и готов приступить к ней. При этом власти регионов зачастую приводят цифры по безработице, исходя именно из показателя находящихся на учете в службах занятости граждан, и они, как правило, гораздо меньше тех данных, которыми оперируют по методике МОТ. 

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