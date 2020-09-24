Федеральные новости

Владимир Путин призвал губернаторов не обижаться на граждан за критику

Федеральные новости 24.09.2020 16:51
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24.09.2020 16:51


О том, что надо всегда слышать людей президент Владимир Путин напомнил главам регионов во время видеоконференции с 20 высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в единый день голосования 13 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, глава государства посоветовал региональным лидерам точно так же, как в период предвыборной кампании, быть в открытом диалоге с людьми, «постоянно получать живой, не забюрократизированный отклик, обратную связь». «А если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже, может быть, и резкие – конечно, вы все люди взрослые, итак понимаете, о чём я сейчас хочу сказать, – не тот это совсем случай, когда нужно обижаться. Наоборот, нужно учитывать эту справедливую критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов. Только так власть, причём на всех уровнях, может быть по-настоящему эффективной», - сказал Владимир Путин. 
Фото http://kremlin.ru/

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