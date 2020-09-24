Экономика

ВТБ присвоен высший класс «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»

Экономика 24.09.2020 15:54 Новости компаний
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24.09.2020 15:54 Новости компаний


По итогам первого национального «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), банку ВТБ присвоен высший класс рейтинга – A1, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Данный класс присваивается компаниям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции, а также минимальным уровнем  рисков коррупции и сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.  
Целью рейтинга является повышение открытости и прозрачности российского бизнеса путем публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению». Рейтинг позволяет увидеть, насколько крупнейшие компании страны готовы эффективно использовать и публично раскрывать свои системы управления противодействием коррупции.
В состав рейтингового комитета включены известные специалисты, руководители антикоррупционных служб крупнейших компаний, информационных и консалтинговых организаций, представители РСПП и Центра развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров. Методика «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса» находится в открытом доступе на сайтах Российского союза промышленников и предпринимателей (http://rspp.ru) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (http://against-corruption.ru).
По мнению рейтингового комитета, лидерство банка ВТБ в антикоррупционном комплаенс Российской Федерации основано на развитой системе внутренних актов антикоррупционного контроля, а также их применении с высоким уровнем автоматизации/цифровизации результатов такого контроля.

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