Борьба с коррупцией 24.09.2020 11:52
0
24.09.2020 11:52
К 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен бывший заместитель главы администрации Жирновского городского поселения Михаил Рябов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Жирновский районный суд признал экс-чиновника виновным в получение взятки должностным лицом лично в виде денег за незаконное бездействие, в крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).
Установлено, что чиновник, зная о том, что один из местных фермеров обрабатывает земельный участок площадью 250 га без правоустанавливающих документов, потребовал от последнего передачи денег за непринятие мер по факту самовольного занятия земельного участка. Передача денежных средств осуществлялась по частям. Всего за 2018 - 2019 годы фигурант уголовного дела получил таким способом четверть миллиона рублей.
Расследование уголовного дела проводилось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.
Не оспаривая факт получения денег, мужчина в ходе судебного рассмотрения уголовного дела не согласился с квалификацией содеянного, посчитав свои действия мошенничеством.
Приговором суда, он также в течение 7 лет лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
За реализацию мечты о подкупе сотрудника УФСБ житель Волжского получил срок18.09.2020 14:52
Борьба с коррупцией 18.09.2020 14:52
Волжанин попался на даче взятки судебному приставу16.09.2020 14:13
Борьба с коррупцией 16.09.2020 14:13
Должностные лица департамента образования Волгограда засветились в деле об откатах при ремонте школьных крыш10.09.2020 19:45
Борьба с коррупцией 10.09.2020 19:45
Чудеса с деревянной хибарой сделали жителей Волгограда хозяевами дорогой земли09.09.2020 14:12
Борьба с коррупцией 09.09.2020 14:12
В гараже администрации Волгоградской области снизились зарплаты31.08.2020 17:37
Борьба с коррупцией 31.08.2020 17:37
В Волгоградской области мошенником признали депутата-директора спортшколы28.08.2020 14:35
Борьба с коррупцией 28.08.2020 14:35
В Волгоградской области директор школы и учитель делились бюджетными деньгами28.08.2020 09:22
Борьба с коррупцией 28.08.2020 09:22
Скромная взятка подвела сотрудника Росреестра под статью27.08.2020 11:28
Борьба с коррупцией 27.08.2020 11:28
В Волгоградской области бывший борец с наркотиками оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупции25.08.2020 12:13
Борьба с коррупцией 25.08.2020 12:13
Новый главный спасатель Волгоградской области раскрыл свои доходы25.08.2020 09:54
Борьба с коррупцией 25.08.2020 09:54
Надежный тыл в виде нефтебазы: ректоры волгоградских вузов опубликовали декларации о доходах23.08.2020 16:08
Борьба с коррупцией 23.08.2020 16:08
Доходы главного санитарного врача Волгоградской области подросли22.08.2020 20:59
Борьба с коррупцией 22.08.2020 20:59
Руководство Волгоградского областного суда показало доходы21.08.2020 14:13
Борьба с коррупцией 21.08.2020 14:13
В Волгоградской области уволили двоих депутатов21.08.2020 12:38
Борьба с коррупцией 21.08.2020 12:38
Жены первых лиц Волгограда зарабатывают больше мужей19.08.2020 17:34
Борьба с коррупцией 19.08.2020 17:34
Реклама