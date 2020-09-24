Борьба с коррупцией

7 лет "строгача": бывшего замглавы города в Волгоградской области осудили за коррупцию

Борьба с коррупцией 24.09.2020 11:52
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24.09.2020 11:52


К 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен бывший заместитель главы администрации Жирновского городского поселения Михаил Рябов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Жирновский районный суд признал экс-чиновника виновным в получение взятки должностным лицом лично в виде денег за незаконное бездействие, в крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ). 
Установлено, что чиновник, зная о том, что один из местных фермеров обрабатывает земельный участок площадью 250 га без правоустанавливающих документов, потребовал от последнего передачи денег за непринятие мер по факту самовольного занятия земельного участка. Передача денежных средств осуществлялась по частям. Всего за 2018 - 2019 годы фигурант уголовного дела получил таким способом четверть миллиона рублей.
Расследование уголовного дела проводилось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.
Не оспаривая факт получения денег, мужчина в ходе судебного рассмотрения уголовного дела не согласился  с квалификацией содеянного, посчитав свои действия мошенничеством.
Приговором суда, он также в течение 7 лет лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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