Расследования 23.09.2020 17:24
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23.09.2020 17:24
Сегодня на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации было рассмотрено представление Председателя СК Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, коллегия дала согласие на уголовное преследование сотрудницы судебной системы. Таким образом, в отношении волгоградской судьи будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
О коррупционном скандале с возможным участием Юлии Добрыниной стало известно в начале августа.
По предварительной информации, сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Звучали предположения, что служительница Фемиды рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.
По сведениям ИА «Высота 102», Владимир Зубков до задержания пытался лоббировать назначение Юлии Добрыниной на должность председателя Волгоградского областного суда. Когда Зубкова арестовали параллельно с экс-руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым, судья Добрынина продолжала общаться с семьей подследственного предпринимателя.
Юлия Добрынина была назначена председателем Дзержинского районного суда Волгограда Указом Президента РФ №90 от 23.02.2017 «О назначении судей районных судов».
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