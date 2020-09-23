коррупционном скандале с возможным участием Юлии Добрыниной стало известно в начале августа.

По предварительной информации, сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Звучали предположения, что служительница Фемиды рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.

По сведениям ИА «Высота 102», Владимир Зубков до задержания пытался лоббировать назначение Юлии Добрыниной на должность председателя Волгоградского областного суда. Когда Зубкова арестовали параллельно с экс-руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым, судья Добрынина продолжала общаться с семьей подследственного предпринимателя.

Юлия Добрынина была назначена председателем Дзержинского районного суда Волгограда Указом Президента РФ №90 от 23.02.2017 «О назначении судей районных судов».