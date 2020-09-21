Общество

Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режима

Общество 21.09.2020 17:46
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21.09.2020 17:46


Администрация Волгограда прокомментировала скандальную ситуацию с делом о нарушении масочного режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в настоящее время с учетом несогласия привлекаемого к ответственности человека с выписанным протоколом, специалисты комитета гражданской защиты населения проводят собственную проверку. В том числе изучаются записи камер видеонаблюдения.
Напомним, ранее волгоградец Александр Федотов рассказал «Высоте 102» о том, что его хотят наказать за административное деяние, которое он не совершал. Около двух недель назад мужчина получил повестку в Ворошиловский райсуд по делу в рамках ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как выяснилось, 19 августа в отношении него был составлен протокол  за то, что он якобы снял маску при выходе из маршрутки. Инцидент произошел в 9.20 утра. По уверениям Александра, в этот день в 4 утра он выехал на личном автомобиле в Сочи.
Волгоградец показал журналистам постановление о нарушении им около 10 утра 19 августа на трассе в Ростовской области правил дорожного движения, смс-сообщения от оператора связи о въезде в этот регион, а затем в Краснодарский край. По словам мужчины, есть и другие доказательства его слов – оплата собственной банковской картой в магазинах, в терминалах за проезд по трассам и т.д. 

О своей невиновности Александр Федотов заявил и на первом судебном слушании, которое состоялось 18 сентября.
В администрации Волгограда восстановили ход произошедших событий. «19 августа в 9.20 на остановке общественного транспорта «Торговый центр» в Ворошиловском районе сотрудниками правоохранительных органов был остановлен гражданин, не соблюдающий меры безопасности – находился без маски на остановке общественного транспорта. При себе у мужчины не оказалось документов, удостоверяющих личность, поэтому он назвал сотрудникам правоохранительных органов личные данные, в том числе фамилию, имя, отчество для установления личности с помощью единой базы данных», - пояснили в пресс-службе мэрии. Указанные данные, как отмечено в официальном комментарии, «совпали с имеющимися в единой базе и были предоставлены должностным лицам администрации для составления протокола, который впоследствии был направлен в суд для рассмотрения». «Мужчина, в отношении которого составлялся протокол, ознакомился с содержащейся в нем информацией, подтвердил ее достоверность и поставил свою подпись», - добавили в администрации.
В мэрии акцентировали внимание на том, что причастность к правонарушению лица, чьи данные указаны в протоколе, в соответствии с действующим законодательством будет устанавливать суд. «Если по результатам будет установлено, что данный человек не совершал правонарушение, к ответственности он привлекаться не будет. Если окажется, что гражданин, остановленный 19 августа 2020 года, предоставил сотрудникам правоохранительных органов заведомо ложные сведения, за данное деяние он может быть привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - заключили в пресс-службе муниципалитета.

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